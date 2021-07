FOTOGALLERY Rimini: auto sammarinese finisce cappottata dopo uno scontro

Incidente questa mattina a Rimini, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, all'altezza della rotonda davanti alla sede START. Una Smart con targa sammarinese, viaggiando in direzione mare, ha impattato una Mercedes Classe A, finendo poi cappottata al centro della carreggiata. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale accorsa sul posto per regolare il traffico e i rilievi del caso. Coinvolti poi altri due mezzi: un Range Rover ed uno scooter. Ingenti i danni per i mezzi, ma non si segnalano feriti gravi.

Foto Gallery Fotogallery dell'incidente

