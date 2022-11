Rimini: auto sammarinese in fiamme, non si esclude alcuna pista

Un incendio ha colpito, nella notte, una Mercedes classe A distruggendola completamente. Le fiamme si sarebbero sprigionate intorno alle 4.00 e i primi a chiamare i Vigili del Fuoco gli abitanti di Via Bidente, a Rimini, dove l'auto con targa sammarinese era parcheggiata, all'altezza del civico 25. Immediata la corsa di alcuni inquilini a spostare le proprie vetture, parcheggiate poco distante. L'intervento dei Vigili ha consentito di mettere in sicurezza il mezzo. Sulle cause non si esclude alcuna pista, anche se non ci sarebbe dubbi sull'atto doloso.