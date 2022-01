Rimini: auto sammarinese invade la corsia opposta e si scontra con un pickup

Incidente frontale nel pomeriggio di lunedì su via Montescudo di Rimini all'altezza del civico 52, proprio di fronte al Bar Bianchi. Una Fiat 16 targata San Marino con al volante una donna, stava viaggiando in direzione mare monte quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo per invadere la corsia opposta, sulla quale stava sopraggiungendo una Mitsubishi L200. L'impatto, nonostante il tentativo di sterzare del conducente del pickup, è stato inevitabile. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi dello scontro, e per consentire la circolazione con il senso unico alternato.