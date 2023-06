Rimini: coppia trovata morta in casa dal figlio adolescente. Si ipotizza omicidio-suicidio [fotogallery]

le immagini del luogo della sparatoria a Rimini

Un nuovo terribile episodio di cronaca avvenuto nel pomeriggio di lunedì a Rimini. Un uomo, di 49 anni, avrebbe prima ucciso la moglie, di origine straniera, e poi si sarebbe tolto la vita. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli inquirenti sarebbe dunque quella dell'omicidio-suicidio. Il tragico epilogo è avvenuto in un appartamento di via Gambalunga al civico 74. In pieno centro cittadino. A dare l'allarme sarebbe stato il figlio 16enne della coppia, che non riuscendo ad entrare in casa ha chiesto aiuto ai vicini. Sul posto sono arrivati Polizia di Stato, che procede nelle indagini, Carabinieri, Polizia Scientifica e alcune ambulanze del 118.