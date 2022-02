VIGILI DEL FUOCO Rimini: da un cassonetto il fuoco raggiunge negozio e abitazione in via Marecchiese

Rimini: da un cassonetto il fuoco raggiunge negozio e abitazione in via Marecchiese.

I Vigili del fuoco del comando di Rimini sono intervenuti alle 4,45 di giovedì in via Marecchiese a Rimini per incendio che, partito da un cassonetto Hera, ha interessato la zona verandata di un negozio di zootecnia. In fiamme diversi materiali: legname, concime, mangime e pellet. Il fuoco ha danneggiato gli infissi dell'appartamento situato sopra il negozio e un palo dell'illuminazione pubblica. Una persona anziana che vive nella casa al primo piano è stata precauzionalmente fatta spostare in altra abitazione. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con 8 unità e due mezzi, per un lavoro durato circa 3 ore, sul posto anche la Polizia di Stato.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: