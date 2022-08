MARECCHIESE Rimini: due incidenti con gravi conseguenze per i centauri, uno ricoverato a Bologna uno a Cesena

Rimini: due incidenti con gravi conseguenze per i centauri, uno ricoverato a Bologna uno a Cesena.

Una notte, tra venerdì e sabato, che ha visto due distinti incidenti stradali nel riminese: il primo poco dopo la mezzanotte a Ponte Molino Baffoni in via marecchiese, nel comune di Novafeltria. Un 41 enne, a bordo di uno scooterone, ha fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo e finendo contro un palo della segnaletica e un cassonetto della spazzatura. Una dinamica al vaglio dei Carabinieri di Novafeltria. Sul posto il 118 e una automedicalizzata. Vista la gravità della situazione è stato chiamato l'elisoccorso di Bologna che ha trasportato il centauro, in codice di massima gravità, all'ospedale Maggiore del capoluogo di regione. All'alba, mancavano pochi minuti alle 5, un motociclista è stato sbalzato dal mezzo, in via Marecchiese 399, a Vergiano di Rimini, in località Borgo dei ciliegi. Il 39enne, soccorso da una ambulanza e da una auto medicalizzata, è stato trasportato, sempre in codice 3, al Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia Locale per ricostruire la dinamica.

