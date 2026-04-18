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Rimini, fermato con 6 chili di marijuana in auto: arrestato

Controllo della polizia in zona nord: droga nascosta nel bagagliaio in 11 involucri sottovuoto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, portato in carcere in attesa della convalida

18 apr 2026
Rimini, fermato con 6 chili di marijuana in auto: arrestato

La polizia di Rimini ha arrestato un uomo trovato con quasi 6 chili di marijuana nel portabagagli dell'auto, durante un controllo in zona Rimini nord.

Gli agenti di una volante hanno notato e poi fermato una macchina guidata da un uomo che continuava a guardare dallo specchietto retrovisore l'auto degli agenti con preoccupazione e nervosismo. Nel bagagliaio del mezzo i poliziotti hanno rinvenuto una borsa con 11 involucri sottovuoto contenenti la sostanza, oltre a un centinaio di euro in banconote di piccolo taglio consunte.

L'uomo aveva con sé anche due telefoni cellulari. Tutto il materiale è stato sequestrato. Dagli accertamenti in questura è emerso che l'arrestato era già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.




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