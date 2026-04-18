Rimini, fermato con 6 chili di marijuana in auto: arrestato
Controllo della polizia in zona nord: droga nascosta nel bagagliaio in 11 involucri sottovuoto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, portato in carcere in attesa della convalida
La polizia di Rimini ha arrestato un uomo trovato con quasi 6 chili di marijuana nel portabagagli dell'auto, durante un controllo in zona Rimini nord.
Gli agenti di una volante hanno notato e poi fermato una macchina guidata da un uomo che continuava a guardare dallo specchietto retrovisore l'auto degli agenti con preoccupazione e nervosismo. Nel bagagliaio del mezzo i poliziotti hanno rinvenuto una borsa con 11 involucri sottovuoto contenenti la sostanza, oltre a un centinaio di euro in banconote di piccolo taglio consunte.
L'uomo aveva con sé anche due telefoni cellulari. Tutto il materiale è stato sequestrato. Dagli accertamenti in questura è emerso che l'arrestato era già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.
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