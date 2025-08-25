Rimini, fermato due volte in due giorni per guida in stato di ebbrezza: rischia la revoca della patente

Rimini, fermato due volte in due giorni per guida in stato di ebbrezza: rischia la revoca della patente.

Fermato due volte ubriaco alla guida, nel giro di 24 ore. È quanto successo ad un 25enne riminese durante il weekend: il giovane, già sanzionato la sera precedente e con la patente sospesa, è stato sorpreso nuovamente in centro città da una pattuglia della Polizia Stradale. Alla vista dell’auto di servizio, ha tentato di arrestare la marcia a lato della carreggiata per scambiarsi di posto con la passeggera seduta al suo fianco, ma il comportamento non è sfuggito agli agenti.

Sottoposto ad alcoltest, è risultato positivo con un tasso superiore a 0,8 g/l. Oltre a una nuova denuncia, per lui è scattato il fermo amministrativo del veicolo. Considerata la recidiva, ora rischia la revoca definitiva della patente.

L’attività della polizia stradale, specialità della Polizia di Stato, proseguirà per tutta la stagione estiva con servizi mirati, nell’ambito delle campagne di prevenzione per contrastare i comportamenti alla guida più pericolosi e spesso causa degli incidenti stradali.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: