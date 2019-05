Rimini: giovane investita sulla Marecchiese

A Rimini, una ventiduenne è stata investita, intorno alle 13,30, da un furgone. La giovane stava attraversando la Marecchiese, in zona quartiere Padulli, quando è stata centrata dal mezzo. Sul posto i sanitari del 118 che hanno subito provveduto a stabilizzare la ragazza, per poi disporne il trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena. Per i rilievi e per regolare il traffico sono intervenute alcune pattuglie della Polizia Municipale.