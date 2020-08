Rimini: grave incidente sulla Statale Adriatica; coinvolte un'auto e due moto Due i sinistri nelle ultime ore; ad avere la peggio sempre persone in sella a motocicli

Erano da poco passate le 14; un uomo, a bordo di una Renault Clio, stava percorrendo la Statale Adriatica, diretto verso Rimini. Improvvisamente, quando si trovava nei pressi dell'Italia in Miniatura, la vettura – per cause in corso di accertamento dalla Polizia Stradale – ha invaso parzialmente la corsia opposta. In quel momento sopraggiungevano due Harley Davidson; ognuna delle quali con 2 persone in sella. L'urto, a quel punto, è stato inevitabile. I 4 “harleisti” sono rovinati sull'asfalto; drammatiche le conseguenze per la passeggera di uno dei motocicli. La donna, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata in elicottero al Bufalini. Sul luogo del sinistro, per prestare i primi soccorsi, sono arrivate anche alcune ambulanze e personale medico. Disposto il ricovero al nosocomio di Cesena pure per un uomo; le sue condizioni sarebbero gravi, pur non trovandosi in pericolo di vita. Lesioni lievi, invece, per gli altri due. Statale 16 bloccata, per qualche tempo, in entrambe le direzioni. Poco dopo l'incidente, infatti, si è registrato a breve distanza un secondo sinistro; questa volta senza conseguenze fisiche di rilievo per i protagonisti.



Copione simile ieri, a San Giovanni in Marignano, all'intersezione tra Via Roma e Via Melograno. Anche in questo caso ad avere la peggio è stata una coppia di persone su una moto, che si è scontrata contro la fiancata di una mercedes che stava eseguendo una svolta. Immediato l'arrivo di ambulanze e – vista la gravità dell'accaduto - dell'elisoccorso; che ha condotto uno dei feriti, in condizioni critiche, al Bufalini. Il secondo è stato invece trasportato all'Ospedale di Rimini.



