Rimini in fila per l'ultimo saluto a Sergio Zavoli

Si è aperta alle 17 la camera ardente allestita al teatro Galli di Rimini per Sergio Zavoli. Già prima che le maschere del teatro levassero le transenne, si era formata una composta coda di riminesi che attendevano il proprio turno, distanziati e con mascherina, per poter dare l'ultimo saluto al maestro del giornalismo. Dopo i funerali di questa mattina a Roma, la salma è stata trasportata a Rimini in accordo con la volontà di Zavoli stesso che aveva chiesto di essere tumulato vicino a Federico Fellini, il cineasta che riposa con la moglie Giulietta Masina presso il cimitero del capoluogo romagnolo, all'ombra della statua di Arnaldo Pomodoro. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Nel foyer del Galli a vegliare sulla bara, la famiglia Zavoli insieme al sindaco di Rimini Andrea Gnassi. I cittadini una volta dentro e dopo il saluto alla salma, sono stati accompagnati nella sala del teatro dove vengono proiettate immagini di Zavoli, di sue inchieste giornalistiche, interviste e letture delle sue poesie con la voce stessa del defunto.

Il servizio dell'inviata Francesca Biliotti che ha sentito il sindaco Andrea Gnassi

I più letti della settimana: