Rimini: incendio in una palazzina popolare, 2 morti [fotogallery] Il fumo salito dal pianterreno non ha lasciato scampo a una coppia

Un incendio è scoppiato nella serata di mercoledì a Rimini. Le fiamme sarebbero partite dal pianterreno di una palazzina popolare in via Giuliano da Rimini, al civico 6. Sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del fuoco, che hanno cercato di circoscrivere il rogo, mentre alcuni inquilini del condominio Acer abbandonavano l'abitazione per mettersi in salvo. Alcuni anziani o con difficoltà motorie sono stati portati fuori da pompieri e forze dell'ordine. Sul posto infatti Polizia locale e Polizia di Stato.

Il fuoco ha presto raggiunto tutti e tre i livelli dell' edificio, e proprio in uno dei piani superiori la terribile scoperta. I corpi di una coppia, uccisa dalle esalazioni. Si tratta di un 53 enne italiano e della moglie romena sulla quarantina.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimare da parte del 118. Sul posto 6 ambulanze che hanno soccorso gli intossicati, alcuni dei quali trasportati al pronto soccorso degli Infermi.

