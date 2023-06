Rimini, lite nei pressi della Stazione: uomo ferito al volto con una scheggia di vetro

Un uomo è stato ferito al volto con una scheggia di vetro da un connazionale, un marocchino di 26 anni, nella serata di ieri. Il fatto è accaduto attorno alle 21, nei pressi della Stazione di Rimini, dalle parti della rotatoria tra le vie Roma e Alighieri. Come riportato da RiminiToday, il gesto sarebbe giunto al culmine di una lite, scattata poco prima per cause ancora sconosciute. Nonostante il tentativo di dividere i due litiganti da parte di alcuni avventori di un bar vicino, gli stranieri - in preda alla furia alcolica - non si sarebbero placati neppure all'arrivo di una Volante della polizia di Stato e di una pattuglia della polizia locale. Necessario quindi anche l'intervento di una seconda Volante, di una pattuglia dei carabinieri e di una dell'esercito che stava passando lungo la strada. L'aggressore sarebbe stato bloccato dagli agenti della Questura riminese durante un tentativo di fuga, grazie all'utilizzo dello spray al peperoncino ma una volta salito sull'auto in manette, avrebbe sfondato il finestrino della cellula di sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari – con 2 ambulanze – per portare il ferito all'ospedale di Riccione e a Rimini il suo aggressore. Per lui è scattato l'arresto e nei prossimi giorni è atteso l'interrogatorio per la convalida del fermo.