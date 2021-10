Rimini: moto finisce sotto auto sammarinese a Santa Cristina

Rimini: moto finisce sotto auto sammarinese a Santa Cristina.

Brutto incidente la scorsa notte nel riminese. Una moto condotta da un riminese di 41 anni stava percorrendo via Santa Cristina quando all'altezza del civico 131, e per cause ancora in corso di accertamento, si scontrata si scontrata con una Renault Clio targata San Marino. Nell'impatto la moto è finita sotto il paraurti anteriore della vettura. La Polizia Locale di Rimini è intervenuta per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. La peggio per il centauro che avrebbe sbattuto con violenza sull'auto, soccorso dal 118.

seguiranno accertamenti

