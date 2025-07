Rimini, nuovo accoltellamento alla stazione: grave un 19enne

Un'altra aggressione davanti alla stazione di Rimini, questa volta in pieno giorno. Dopo il tentato omicidio avvenuto lunedì, un nuovo episodio di violenza ha scosso il piazzale Cesare Battisti nel primo pomeriggio di ieri. Intorno alle 14:15, un giovane di 19 anni è stato accoltellato alla coscia, al culmine di una lite scoppiata – secondo le prime ricostruzioni – per una somma di 120 euro, presumibilmente legata ad attività di spaccio.

Una pattuglia dell’Aviazione dell’Esercito, in transito nella zona, è subito intervenuta per soccorrere il ferito, applicando un primo bendaggio per contenere l’abbondante emorragia. L’aggressore, nel frattempo, si era già dato alla fuga. Sul posto sono giunte rapidamente le pattuglie del Nucleo Radiomobile di Rimini e i sanitari del 118. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche del responsabile, anche con il supporto delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area.