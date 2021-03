Rimini: occupano abusivamente uno stabile, la Polizia li scopre. Tra loro due ragazzi sammarinesi

C'erano anche due ragazzi sammarinesi tra gli ospiti abusivi di un appartamento di Rimini vicino all'invaso. La polizia è intervenuta in mattinata, su richiesta della proprietaria. Una vicina, infatti, l’avvertiva di aver visto più volte entrare ed uscire dei ragazzi da uno stabile di sua proprietà, ricevuto in eredità. Giunta sul posto insieme agli agenti, trovavano il cancello dell’abitazione regolarmente chiuso a chiave, mentre il portone d’ingresso risultava forzato e socchiuso. Una volta entrati nello stabile, hanno trovato le camere in disordine, con avanzi di cibo sparsi ovunque, materassi in terra e arredi gettati, confermando di fatto la presenza di persone estranee. Continuando il controllo nelle camere da letto al piano superiore, all’interno di una di queste, tranquillamente disteso su un letto intento ad ascoltare musica, hanno scoperto un 27enne cittadino sammarinese mentre, in una camera attigua, c'erano altre tre persone - un 20enne sammarinese, un 30enne riminese ed un 32enne cittadino albanese. Alla Polizia gli abusivi hanno dichiarato di aver trovato riparo all’interno della palazzina per via delle restrizioni sanitarie in atto.