Rimini. Operazione "Oro rosso" per contrastare i furti di rame

Gli Agenti della Sezione di Polizia Ferroviaria di Rimini sono stati impegnati nel servizio di controllo in ambito ferroviario, denominato “Oro Rosso”. I militari hanno sottoposto a controllo i depositi di rottami della provincia per monitorare la situazione relativa ai furti di materiale ferroso e soprattutto rame. L’attività straordinaria di contrasto ha portato ad approfonditi accertamenti nei confronti di diverse persone. I costanti controlli, uniti alle operazioni straordinarie, hanno portato ad una significativa riduzione dei furti di rame in ambito ferroviario.