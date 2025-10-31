Rimini, padre e figlio in bici travolti da un'auto: ricoverati in codice rosso - FOTOGALLERY

Un uomo e suo figlio di 7 anni sono stati investiti nella serata di venerdì 31 ottobre a Rimini lungo via Damerini, nella zona alle spalle dello stadio Romeo Neri. I due viaggiavano a bordo di una bicicletta quando, nel tentato di attraversare la strada principale, sono stati travolti da una utilitaria Toyota con targa sammarinese con a bordo una coppia di signori che si stava dirigendo in direzione stadio.

L'impatto è stato molto violento in particolare per l'uomo, che ha sfondato il vetro anteriore della vettura per poi finire sanguinante a terra. Ferito anche il bambino, che viaggiava nel seggiolino posteriore. Nell'urto la bicicletta si è spezzata in due.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale. Dopo essere stati stabilizzati sul posto, i due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.







