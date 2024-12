Rimini: parto in casa, bimbo nasce morto. Due ostetriche verso il processo

Si apre l'ipotesi del processo, con l'accusa di omicidio colposo, per due ostetriche di 46 e 27 anni a seguito del decesso di un bimbo venuto alla luce già morto, durante un parto programmato in casa nel Riminese, il 5 novembre del 2022 dopo circa 30 ore di travaglio.

Come riporta la stampa locale il Gip di Rimini, Vinicio Cantarini ha firmato un'ordinanza di imputazione coatta per le due ostetriche - una di Faenza e l'altra di Rimini-, respingendo la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura sulla base di perizie medico-legali che avrebbero escluso un nesso di causalità diretta tra l'operato delle due professioniste e la morte del piccolo avvenuta all'ospedale di Rimini, dove la madre si era recata dopo le complicazioni emerse nel corso del travaglio. Quello stabilito dal Gip con l'ordinanza non è un rinvio a giudizio, in senso tecnico: entro dieci giorni il Pm dovrà formulare l'imputazione e, successivamente, sarà nominato un nuovo Giudice dell'Udienza Preliminare.

Tuttavia, nel documento, il Gip riminese ha considerato che il decesso del neonato possa essere ricondotto al comportamento delle due ostetriche indagate. La richiesta di archiviazione era stata impugnata dai genitori del piccolo affiancati dai loro legali.