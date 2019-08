Rimini: pedone falciato da un suv mentre attraversava la strada, è in gravi condizioni

Nel video le immagini dell'incidente

Nel primo pomeriggio un pedone è stato investito da un suv mentre attraversava la strada in via Graziani, a Rimini: al momento è stato trasportato in gravi condizioni al "Bufalini" di Cesena.

L'uomo, un 45enne di origini nordafricane e responsabile di un centro islamico, è stato falciato da un fuoristrada mentre raggiungeva l'altro lato della strada sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto verso le 14.20 quando un Jeep Renegade stava procedendo in direzione mare a velocità non molto elevata, l'automobilista non si sarebbe accorto dell'uomo e l'avrebbe colpito in pieno causando un volo di diversi metri. La vittima è stata soccorsa sull'asfalto dal 118 in stato di semicoscienza.

A causa delle gravi lesioni riportate, il 45enne è stato prima trasportato all'eliporto dell'Infermi e poi trasferito con l'elisoccorso all'Ospedale di Cesena. Via Graziani è stata chiusa al traffico dal personale della Polizia Municipale per consentire i rilievi di rito sul sinistro.