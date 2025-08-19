TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:57 Lupi sulle colline riminesi, l’allarme di Cia Romagna: “Agricoltura e comunità a rischio” 12:15 Il Beato Angelico per la pace 11:48 Delibera Eurovision Song Contest: la San Marino Rtv risponde a Repubblica Futura 11:35 Rimini, picchia la moglie in hotel davanti al figlio: arrestato turista 35enne 10:06 Tennis, finale amara a Cincinnati: Sinner ko, si ritira per malessere. Paolini battuta dalla Swiatek 09:32 Rimini, sequestrati dalla GdF 340mila articoli contraffatti e oltre 3mila armi bianche 08:08 Guerra in Ucraina, Putin apre al bilaterale con Zelensky: incontro entro agosto, poi trilaterale con Trump 08:02 Comitato I Capifamiglia: fissata l’udienza pubblica sull’ammissibilità del referendum, appuntamento il 1° settembre
  1. Home
  2. News
  3. Cronaca

Rimini, picchia la moglie in hotel davanti al figlio: arrestato turista 35enne

L’uomo ha tentato di strangolarla e di sfondare la porta della stanza dove la donna si era barricata. È in carcere ai Casetti in attesa dell’udienza di convalida.

19 ago 2025
Rimini, picchia la moglie in hotel davanti al figlio: arrestato turista 35enne

Un turista 35enne lombardo è stato arrestato sabato scorso a Rimini dalla Polizia di Stato, dopo che avrebbe picchiato la moglie in un hotel di Miramare. L'uomo avrebbe aggredito la donna, tentando di strangolarla, davanti al figlio di due anni e mezzo. Su disposizione del pubblico ministero, Davide Ercolani, è stato condotto in carcere ai Casetti, in attesa dell'udienza di convalida.    

A denunciare le violenze, la vittima stessa che in Questura ha raccontato come il marito l'avesse picchiata non solo in camera ma anche nella hall dell'hotel davanti al figlio e ad altri turisti. La Polizia, ha bloccato il 35enne mentre stava tentando di buttare giù la porta della camera d'albergo dove la moglie si era barricata con il loro cane pitbull aspettando l'arrivo delle forze dell'ordine.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cronaca