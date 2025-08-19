Rimini, picchia la moglie in hotel davanti al figlio: arrestato turista 35enne

Un turista 35enne lombardo è stato arrestato sabato scorso a Rimini dalla Polizia di Stato, dopo che avrebbe picchiato la moglie in un hotel di Miramare. L'uomo avrebbe aggredito la donna, tentando di strangolarla, davanti al figlio di due anni e mezzo. Su disposizione del pubblico ministero, Davide Ercolani, è stato condotto in carcere ai Casetti, in attesa dell'udienza di convalida.

A denunciare le violenze, la vittima stessa che in Questura ha raccontato come il marito l'avesse picchiata non solo in camera ma anche nella hall dell'hotel davanti al figlio e ad altri turisti. La Polizia, ha bloccato il 35enne mentre stava tentando di buttare giù la porta della camera d'albergo dove la moglie si era barricata con il loro cane pitbull aspettando l'arrivo delle forze dell'ordine.







