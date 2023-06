Rimini, precipitano nel vuoto dal tetto di un edificio abbandonato: grave un ragazzino

Era circa l'1 della notte scorsa, quando due ragazzini riminesi – di 16 e 17 anni - sono precipitati nel vuoto, da un edificio abbandonato di Marina Centro. A dare l'allarme un terzo ragazzino che si trovava assieme a loro - in via Trieste all'angolo con viale Vespucci -, nel cortile di una proprietà privata. La comitiva avrebbe deciso di scavalcare la cancellata per salire la scala a chiocciola che porta sul tetto di un negozio sfitto quando all'improvviso due di loro sono caduti. Sul posto le ambulanze del 118 e un'auto medicalizzata hanno portato i feriti all'ospedale di Cesena. Il 17enne – come scrive RiminiToday -si trova ora in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero serie, per le varie fratture riportate e con un trauma cranico. Il 16enne si troverebbe invece nel reparto di Medicina dello stesso nosocomio. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia Scientifica per i rilievi di rito.