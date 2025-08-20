Rimini: presunta violenza sessuale ai danni di un 14enne, arrestato 34enne originario delle Filippine

Avrebbe avvicinato un ragazzino di appena 14 anni durante un bagno in mare, per poi commettere “abusi”. È la grave accusa cui deve rispondere un 34enne originario delle Filippine, residente a Milano, arrestato quest'oggi dai Carabinieri. La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta nelle acque del litorale riminese, intorno alle 12.30. Il 12enne – riporta l'Ansa – si sarebbe immediatamente ribellato allo sconosciuto, correndo a riva per chiudere aiuto. Da qui la chiamata alle Forze dell'Ordine da parte dei genitori e del bagnino.

L'uomo pare si sia giustificato dicendo di aver toccato per sbaglio il ragazzino; e che quest'ultimo avrebbe frainteso. Ma per gli inquirenti il 12enne – ascoltato alla presenza di una psicologa forense – sarebbe credibile; avrebbe anche riferito una frase in inglese detta dal presunto aggressore. Per il quale la Procura di Rimini avrebbe chiesto la custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata su minore di 14 anni.









