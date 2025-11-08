Rimini, raffica di controlli: denunciato il presunto ladro seriale in attività commerciali

Oltre mille persone controllate, tre denunciati e dodici fogli di via con divieto di ritorno nel Comune di Rimini. È il bilancio dell’intensificazione dei controlli disposta dal Questore di Rimini per contrastare i reati predatori e rafforzare la sicurezza sul territorio, soprattutto nelle ore serali e notturne. L’attività, condotta dal personale delle Volanti e della Squadra Mobile, ha portato all’identificazione di due uomini ritenuti responsabili di diversi furti e rapine ai danni di strutture ricettive e negozi della zona.

Nel primo caso, un cittadino nordafricano, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per un furto in hotel: le impronte digitali trovate su una cassetta metallica lo hanno collegato al colpo, durante il quale erano stati rubati circa 100 euro in contanti, un portatile e altri oggetti di valore.

Il secondo caso riguarda un cittadino algerino accusato di cinque episodi tra ottobre e inizio novembre – quattro furti aggravati e una rapina – messi a segno sfondando le vetrate d’ingresso dei locali commerciali. L’uomo sarebbe stato identificato grazie alle immagini delle telecamere e alle tracce di sangue lasciate in un tentativo di furto, che avevano rivelato una ferita alla mano destra.

Parallelamente, la Divisione Anticrimine ha emesso 12 fogli di via obbligatori per soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, con divieto di ritorno a Rimini. La Questura sottolinea come l’obiettivo sia prevenire nuovi episodi criminali.







