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Rimini. Ruba cellulare e monopattino e ferisce un giovane con un coccio di bottiglia: arrestato

Protagonista un cittadino marocchino. L’aggressione intorno alle 4.55 sul lungomare Murri. Il cellulare localizzato consente agli agenti di rintracciare il sospettato poco distante

12 ago 2026
Rimini. Ruba cellulare e monopattino e ferisce un giovane con un coccio di bottiglia: arrestato

Ha strappato il cellulare dalle mani di un ragazzo e si è impossessato del suo monopattino elettrico, poi ha ferito il giovane con un coccio di bottiglia quando questi ha tentato di riprendere il telefono: un cittadino marocchino è stato arrestato alle prime ore di questa mattina dalla Polizia di Stato di Rimini per rapina aggravata e lesioni aggravate sul lungomare Murri. L'episodio si è verificato intorno alle 4.55 quando una coppia di ragazzi ha segnalato alla Sala Operativa l'aggressione da parte dell'uomo.

Nel tentativo di recuperare il telefono, il giovane è stato colpito da un frammento di vetro riportando tagli all'avambraccio e alla mano destra. Gli agenti, grazie alla localizzazione del telefono e alla descrizione fornita dalle vittime, hanno rintracciato l'uomo poco distante dal luogo della rapina. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso del cellulare, del monopattino e dei frammenti di vetro usati per ferire il ragazzo. Gli accertamenti in Questura hanno fatto emergere precedenti di polizia e giudiziari contro il patrimonio. Gli oggetti sottratti sono stati restituiti al proprietario. L'arrestato è stato condotto alla Casa Circondariale di Rimini.




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