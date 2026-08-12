Rimini. Ruba cellulare e monopattino e ferisce un giovane con un coccio di bottiglia: arrestato
Protagonista un cittadino marocchino. L’aggressione intorno alle 4.55 sul lungomare Murri. Il cellulare localizzato consente agli agenti di rintracciare il sospettato poco distante
Ha strappato il cellulare dalle mani di un ragazzo e si è impossessato del suo monopattino elettrico, poi ha ferito il giovane con un coccio di bottiglia quando questi ha tentato di riprendere il telefono: un cittadino marocchino è stato arrestato alle prime ore di questa mattina dalla Polizia di Stato di Rimini per rapina aggravata e lesioni aggravate sul lungomare Murri. L'episodio si è verificato intorno alle 4.55 quando una coppia di ragazzi ha segnalato alla Sala Operativa l'aggressione da parte dell'uomo.
Nel tentativo di recuperare il telefono, il giovane è stato colpito da un frammento di vetro riportando tagli all'avambraccio e alla mano destra. Gli agenti, grazie alla localizzazione del telefono e alla descrizione fornita dalle vittime, hanno rintracciato l'uomo poco distante dal luogo della rapina. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso del cellulare, del monopattino e dei frammenti di vetro usati per ferire il ragazzo. Gli accertamenti in Questura hanno fatto emergere precedenti di polizia e giudiziari contro il patrimonio. Gli oggetti sottratti sono stati restituiti al proprietario. L'arrestato è stato condotto alla Casa Circondariale di Rimini.
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