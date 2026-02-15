COINVOLTA AUTO SAMMARINESE Rimini, scontro frontale in via Santa Cristina: quattro persone ferite Coinvolte due auto, entrambe gravemente danneggiate

Rimini, scontro frontale in via Santa Cristina: quattro persone ferite.

Un brutto scontro fra due auto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 14 febbraio, in via Santa Cristina a Rimini, nei pressi del civico 46. Per cause in corso di accertamento, un’Audi con targa della Repubblica di San Marino, diretta verso Rimini, avrebbe perso il controllo invadendo la corsia opposta e impattando frontalmente contro una Jaguar che procedeva in direzione opposta.

Sull’Audi viaggiavano un uomo e una donna; a bordo della Jaguar un uomo e una giovane. Secondo le prime informazioni, tutti gli occupanti sarebbero rimasti feriti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con tre ambulanze, oltre agli agenti della Polizia e ai Vigili del Fuoco. Dopo le prime cure sul posto, i feriti sono stati trasportati all’ospedale Infermi di Rimini. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Le due vetture hanno riportato danni rilevanti.



[Banner_Google_ADS]











Foto Gallery

I più letti della settimana: