Rimini: scontro su via della Grotta Rossa, coinvolte tre auto, due sammarinesi

Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì in via della Grotta Rossa a Rimini. Uno scontro che ha coinvolto tre auto, senza gravi conseguenze per gli occupanti. Da una prima ricostruzione della Polizia Locale sembra che la Nissan Juke sammarinese, che viaggiava in direzione monte, ha invaso l'altra corsia colpendo prima una Suzuki e poi finendo contro una vettura con targa italiana che stavano viaggiando verso Rimini. Sul posto sono intervenute due ambulanze e una medicalizzata: per i conducenti delle vetture alcune contusioni, ma le prognosi sarebbero di lieve entità.

La Polizia Locale è intervenuta per ricostruire la dinamica e agevolare il traffico nei due sensi di marcia.