Rimini: si spoglia e svuota valige in strada

E' successo nel tardo pomeriggio in viale Principe Amedeo a Rimini. Una donna brasiliana, improvvisamente, si è spogliata davanti passanti e turisti in piena Marina Centro, rimanendo solo in body bianco, Dopodiché, urlando, ha svuotato il contenuto delle sue valigie per strada. Sul posto sono intervenute due pattuglie di Carabinieri che hanno cercato di farla ragionare, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza che ha preso in carico la straniera.