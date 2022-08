Rimini: si sporge dal balcone dopo fine relazione, Carabinieri lo fanno desistere

Un 34enne non accettava la fine della relazione con la moglie e stava per compiere l'estremo gesto. A farlo desistere una pattuglia dei carabinieri della stazione di Rimini-Viserba, allertati da un cittadino che aveva visto un uomo sporgersi dal balcone di casa. Ed è proprio così, a cavalcioni della ringhiera, che l'hanno trovato gli agenti che si sono precipitati sul posto. La donna non era in casa ed è stata subito allertata. I carabinieri sono così riusciti ad entrare nell'abitazione e, dopo un dialogo di 45 minuti durante il quale l'uomo si è sfogato, sono riusciti a riaccompagnarlo all'interno. È stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 per un supporto in questo difficile momento.