Rimini: stretta della Stradale sui pullman scolastici, sanzionato l'autista di una ditta del riminese

Si sono rafforzati i controlli della Polizia Stradale di Rimini sui mezzi utilizzati per le gite scolastiche, alla luce anche dei recenti episodi, ultimo in ordine di tempo quello che visto la morte di una turista in seguito ai ribaltamento di un autobus nel senese. Questa mattina gli agenti della stradale di Riccione hanno controllato l' autobus di una ditta del Riminese, noleggiato da una scuola media di via Coletti che doveva trasportare 38 alunni e le 4 insegnanti a Urbino per un viaggio di istruzione di tre giorni. Nel corso dei controlli hanno accertato che il pneumatico posteriore destro dell’autobus era pericolosamente usurato, al punto tale che mancavano interi pezzi del battistrada. Così hanno impedito la partenza fino alle ore 09.15, finché non sono stati sostituite le due gomme posteriori. Il conducente è stato sanzionato. Soddisfatti i genitori dei ragazzi e i docenti. Dall'inizio dell'anno sono centinaia gli autobus adibiti a trasporto delle scolaresche controllati dalla polizia stradale su richiesta degli istituti scolastici provinciali e diversi i casi in cui è stato addirittura sostituiti il veicolo.