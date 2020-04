Rimini, "stretta” su Pasqua e pasquetta dalle forze dell'ordine fra Improbabili scuse e raffica di sanzioni

"Stretta” su Pasqua e pasquetta dalle forze dell'ordine del riminese, fra Improbabili scuse e raffica di sanzioni. La Polizia locale da venerdì a ieri ha controllato 1185 persone; raccolto 907 autocertificazioni, controllato 910 attività commerciali: esercizi pubblici di cui gli agenti hanno accertato la chiusura, oppure, per le poche attività legittimate ad aprire, il rispetto delle distanze e l’uso dei dispositivi di sicurezza. 38 le multe elevate, di cui 13 solo nella giornata di pasquetta. Nel giorno di Pasqua circa 500 le persone sottoposte a verifica dai carabinieri, 27 le denunce per autocertificazioni risultate non valide, per lo più nei confronti di chi è uscito con la scusa di una passeggiate: ed a proposito di scuse, dagli irriducibili del fitness a chi sperava di impietosire gli agenti certificando la presenza della suocera in casa, a fine emergenza si potrà scrivere una manuale. La polizia ha fatto ricorso anche a “risorse aeree” per monitorare dall'alto la situazione. Utilizzati anche equipaggi di poliziotti in divisa sulle biciclette ed equipaggi “in borghese” per evitare che venissero segnalate postazioni di controllo. In cui è incappato anche il titolare di un alimentari sul lungomare, che nel giorno di festa tentava di recuperare la pregressa mancata vendita.

Uno sforzo, quello dei controlli delle forze dell'ordine, che prosegue e che si ripeterà in particolare in concomitanza dei ponti del 25 aprile e dell’1 maggio



