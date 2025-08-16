TV LIVE ·
Rimini, tragedia a Marina Centro: giovane egiziano trovato senza vita in spiaggia

Il corpo rinvenuto da alcuni passanti all’altezza del bagno 8. Identificato grazie a un amico, non presenta segni di violenza

16 ago 2025
Un giovane di 21 anni, di origine egiziana, è stato trovato senza vita ieri sera sulla spiaggia di Rimini, nei pressi del bagno 8, non lontano dal Grand Hotel. Secondo la stampa locale, l’allarme sarebbe scattato poco dopo le 22, quando alcuni passanti hanno notato il corpo e hanno immediatamente chiamato il 118.

Il ragazzo non aveva con sé documenti e sarebbe stato identificato grazie all’amico con cui era partito da Bologna per raggiungere la Riviera. Secondo una prima ricostruzione, il 21enne sarebbe entrato in mare da solo per fare il bagno. Il sostituto procuratore di turno Davide Ercolani ha disposto l'autopsia, ma al momento non vi sarebbero tracce di aggressione, facendo propendere per l’ipotesi di un annegamento, le cui cause restano tuttavia da chiarire. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale e la Capitaneria di Porto per gli accertamenti.







