TRIBUNALE Rimini: tutti assolti gli imputati nel processo nel quale era contestato uno schema “piramidale” di vendita

Rimini: tutti assolti gli imputati nel processo nel quale era contestato uno schema “piramidale” di vendita.

Si è concluso con assoluzioni con formula piena – a Rimini - il processo nel quale veniva contestato a 13 persone il coinvolgimento in un sistema di vendite piramidali di integratori (in Italia è prevista una sanzione qualora si ravvisi una prevalenza del proselitismo rispetto alle vendite in senso stretto). La vicenda ebbe ampia risonanza; anche sul Titano, poiché fra gli indagati figuravano 2 cittadini sammarinesi: uno dei quali definito da alcuni il “guru” del progetto. Già nell'aprile 2022 – fanno sapere gli Avvocati Moreno Maresi e Mattia Lancini, rispettivamente difensori di fiducia di dieci imputati e di un imputato – il Tribunale del Riesame aveva revocato il sequestro di oltre 7 milioni di euro. Chiesto poi il rito abbreviato, allo stato degli atti. 2 giorni fa – infine -, per tutti, l'assoluzione perché “il fatto non sussiste”, da parte del Tribunale monocratico. Soddisfazione da parte dei due legali; che ricordano come i propri assistiti avessero sempre rivendicato il proprio “corretto operato” e “l'assoluta legittimità della nota rete di vendita in questione”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: