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Rimprovera un gruppo di giovanissimi e viene aggredito: ferito 46enne in via Giacomini

L’uomo sarebbe stato colpito alle spalle e poi con calci e pugni dopo aver richiamato alcuni ragazzi per velocità e schiamazzi. La Gendarmeria indaga anche sulla segnalazione di una pistola estratta dal gruppo

di Davide Giardi
9 lug 2026
Rimprovera un gruppo di giovanissimi e viene aggredito: ferito 46enne in via Giacomini

Nella tarda serata di ieri un 46enne di nazionalità austriaca è stato aggredito da un gruppo di giovanissimi, alcuni minorenni, all'inizio di via Giacomini, a San Marino Città. Secondo le prime testimonianze, l'uomo era insieme alla compagna sammarinese nella via quando avrebbe rimproverato alcuni giovani per la velocità eccessiva dei mezzi e gli schiamazzi. 

Mentre si stava allontanando insieme alla compagna, sarebbe stato colpito alle spalle e, una volta a terra, preso a pugni e calci dal branco. Alcuni testimoni hanno parlato anche di una pistola, probabilmente un'arma giocattolo o ad aria compressa, estratta da uno dei veicoli dei giovanissimi per intimorire la coppia. Dopo l'aggressione il gruppo si è dato alla fuga.

Alcuni passanti hanno ben presto allertato le forze dell'ordine che sono accorse sul posto celermente con diverse pattuglie di Gendarmeria e Polizia Civile, identificando i presenti e mettendosi alla ricerca dei veicoli segnalati. Sempre le prime testimonianze parlano di un gruppo composto da giovanissimi residenti in parte sul Titano e in parte nei comuni limitrofi, come Verucchio e Pietracuta.

Il 46enne ha poi raggiunto autonomamente il Pronto Soccorso, dove è stato medicato per escoriazioni e ferite al volto riportate durante l’aggressione. Sul caso indaga la Gendarmeria. 

Si tratta del secondo episodio di violenza urbana sul Titano in pochi giorni, dopo la denunciata aggressione con spray al peperoncino e rapina a Borgo Maggiore, ai danni di un residente derubato di una catenina d’oro.






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