SANITÀ Rinnovato l'accordo di cooperazione tra l'Oms e San Marino

Il Titano è uno dei leader della rete tra piccoli Stati, istituita nel 2013 come laboratorio di innovazione e collaborazione per le politiche legate alla salute, e composta da 11 Paesi. San Marino ha rinnovato fino alla fine del 2022 l'accordo di cooperazione all'interno della Small Countries Initiative dell'ufficio regionale dell'Oms Europa. Questo è il risultato ottenuto dalla Segreteria di Stato per la Sanità, grazie alla lettera con cui il Direttore Regionale, Hans Kluge, ha ufficializzato l’accordo senza ulteriori contributi e ringraziato la Repubblica per il proprio apporto di idee alle politiche sanitarie dell’intera regione. La sede dell'organo è a Venezia ed è la stessa del Centro europeo dell'Oms per gli investimenti per la salute e lo sviluppo. Lo scopo è affrontare questioni peculiari che solo i piccoli Paesi presentano: dai contesti sociali, ambientali ed economici ai bisogni e vulnerabilità legati alla salute. Gli obiettivi più importanti sono ora stabilire una visione comune e lungimirante, identificare le aree di bisogno più immediate per una ripresa equa dopo la pandemia di Covid 19, agire sulle priorità comuni a medio termine e diffondere le buone pratiche per la salute cittadina. Tutto ciò è possibile sfruttando le opportunità già esistenti nei vari Paesi, condividendo strategie e interventi rilevanti e producendo prove tecniche per affrontare le sfide della salute pubblica.

