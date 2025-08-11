Rissa tra giovani degenera in accoltellamento. Diciottenne al Bufalini

Nel cuore della notte tra domenica e lunedì, a Riccione, una discussione tra giovani è degenerata fino all’accoltellamento di un 18enne del Nord Italia, probabilmente in vacanza con amici. Il fatto è accaduto intorno alle 2:30 in viale D’Annunzio, quando, durante la rissa, è spuntato un coltello che ha ferito il giovane alla schiena.

La lesione, sebbene lieve, ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato e accompagnato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Dopo le cure, il giovane è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Le autorità, intervenute tempestivamente, hanno avviato le indagini: telecamere di videosorveglianza e testimonianze, incluso il resoconto della vittima, sono al vaglio dei carabinieri per ricostruire la dinamica della rissa e identificare i responsabili.













