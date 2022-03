METEO Risveglio bianco per San Marino, colpo di coda dell'inverno

Risveglio bianco per San Marino, colpo di coda dell'inverno.

Pochi centimetri di neve su San Marino, senza problemi, con le strade pulite e percorribili. Precipitazioni che hanno colpito anche l'interno, con il Montefeltro imbiancato dalle prime ore dell'alba. Temperature vicino allo zero, anche con segno meno, per cui si consiglia massima prudenza sulle strade per rischio ghiaccio.

Torna il freddo per almeno una settimana - dicono i meteorologi - con un colpo di coda dell'inverno che porterà le temperature fino a 8 o 10 gradi sotto la media stagionale, soprattutto nel Centro-Nord e sulla fascia adriatica, con un picco a metà settimana.

