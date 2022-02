COVID Ritorna il turismo vaccinale a San Marino. In dieci hanno ricevuto lo Sputnik light

Le dosi di Sputnik light somministrate fino a ieri sono 832, a cui si sommano le 135 prenotate per oggi. Tra queste anche quelle destinate a dieci turisti, che hanno scelto San Marino e il siero russo per ricevere il booster. Le modalità sono le stesse dell'estate scorsa, quando alcuni visitatori si sono vaccinati con lo Sputnik: è necessario pernottare sul Titano per almeno tre giorni e pagare 50 euro per la somministrazione. Nel 2021 il turismo vaccinale ha portato in totale 3.333 presenze in Repubblica. Così, sull'onda di questo successo, e dopo aver immunizzato quasi tutti i cittadini sul Titano con il booster, l'Iss ha aperto alla possibilità per gli stranieri – non residenti in Italia – di ricevere la terza dose di Sputnik light per tutto il mese di febbraio, ogni venerdì.

[Banner_Google_ADS]

Giornate aperte anche ai sammarinesi che scelgono il siero russo. In questa prima giornata le prenotazioni sono state una decina. Da Russia, Lettonia, Estonia e Germania. La maggior parte ha fatto qui il ciclo di vaccinazione primario e ora è tornata per la dose booster. "Sono un cittadino tedesco - racconta uno di loro -. Ho fatto le prime due dosi a giugno e ho ancora gli anticorpi alti, ma voglio fare anche la terza dose. Ho scelto di vaccinarmi con lo Sputnik a San Marino perché sono filorusso di origine italiana, quindi per me questa è la scelta migliore". In Italia l'esenzione per i vaccinati Sputnik a San Marino scadrà il 28 febbraio, ma questo non sembra preoccupare i turisti, forti anche della norma che ha avuto il via libera oggi e consente a chi ha ricevuto il siero russo di ottenere il Green pass tramite tampone negativo. "Non mi preoccupa - afferma una russa che attualmente vive a Brescia -, la salute è più importante. Ho deciso di fare il vaccino russo perché mi fido di più. Farò il tampone quando serve. Questo vaccino è il migliore, ora aspettiamo lo Sputnik per bambini".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: