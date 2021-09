SAN MARINO Ritrovati resti umani a Torraccia Si tratta di un teschio, rinvenuto nella giornata di ieri, sul posto per gli accertamenti la Gendarmeria. Non risultano altri resti nell'area.

È stato ritrovato da un runner, nella giornata di ieri a Torraccia, un teschio umano nell'area che costeggia la carreggiata poco sotto il parco.

Sul posto, per effettuare i rilevamenti, è intervenuta la Gendarmeria. Dai primi sopralluoghi di ieri, che sono poi continuati anche nella giornata di oggi, si può solo confermare che si tratti di un teschio di persona. Nelle prossime fasi di analisi, spiega la Gendarmeria, si cercherà di capire l'eventuale provenienza, come sia arrivato in quella zona e se si tratti di un teschio di uomo o donna.

Tutto è ancora in fase di verifiche, adesso dovrà essere tutto notiziato al magistrato e fatta segnalazione in tribunale come da iter. Il teschio sarà analizzato ulteriormente e al momento non risultano essere stati ritrovati altri resti umani.

