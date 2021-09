Riversa nell'acqua nei pressi del Ponte di Tiberio, donna soccorsa dai carabinieri Le condizioni della donna, della quale non si conoscono le generalità, sarebbero gravissime

Il corpo di una donna è stato visto galleggiare questa mattina da una passante nei pressi del Ponte di Tiberio. E' stata salvata dai carabinieri ma le sue condizioni sono gravissime. Non si conoscono le sue generalità, attualmente è ricoverata in Rianimazione all'Infermi di Rimini. Erano le 9,30, il corpo della donna, prono e con il viso completamente in acqua è stato recuperato dai carabinieri, che le hanno effettuato le prime pratiche rianimatorie in attesa dell'ambulanza. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Secondo alcune testimonianze la donna, sulla cinquantina, era stata vista camminare sola sulla banchina. Poi è stato notato il corpo galleggiare in acqua.

