TRIBUNALE Roberto Ciavatta assolto dall'accusa di violenza privata e istigazione a delinquere; 500 euro di multa per ingiuria Assoluzione anche per Santi

Il Commissario della legge Roberto Battaglino ha letto la sentenza del processo che vedeva accusato il Segretario Ciavatta di violenza privata, istigazione a delinquere per un post successivo su Facebook, poi per due procedimenti riuniti anche di ingiuria nei confronti dell'allora consigliere Stefano Spadoni. Ebbene, dopo la ricostruzione delle parti civili, del Procuratore del fisco e delle difese, lo stesso Pf ha chiesto l'assoluzione per Ciavatta e Santi dalle accuse di violenza privata e istigazione a delinquere; ha chiesto invece una condanna alla pena pecuniaria di 900 euro per il post contro Spadoni. E il Commissario Battaglino ha accolto le richieste della Procura fiscale, condannando Ciavatta per ingiuria e ritoccando al ribasso la multa a 500 euro.

Seguiranno aggiornamenti

