Rotatoria Murata, la Segreteria al Territorio: "L'infrastruttura risponde alle richieste dei cittadini, gli alberi abbattutti verranno ripiantati"

La Segreteria al Territorio risponde alle polemiche emerse nei giorni scorsi sulla costruzione della rotatoria di Murata: "Ci teniamo a ribadire l'importanza di questa infrastruttura viaria - si legge in una nota - che soddisfa anche le richieste di tanti cittadini e della Giunta di Castello di intervenire per mettere in sicurezza una zona trafficata e pericolosa".

"L'abbattimento degli alberi esistenti per la realizzazione - prosegue - ha ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni preventive secondo il normale iter di legge. Le alberature rimosse (58 unità) - conclude la Segreteria - saranno ripiantate e sostituite con 98 alberi ad alto fusto e 100 arbusti".