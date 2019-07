Rotonda ad alta velocità: finisce fuori strada e abbatte la segnaletica, positivo all'alcoltest

Le immagini dell'incidente riprese dalle telecamere del Gaps

E' accaduto alle 2 circa del 3 luglio in Città, all'ingresso del parcheggio 3. Le telecamere del Gaps riprendono tre vetture che scendono ad alta velocità da viale Onofri e si immettono in via Matteotti. La prima entra nel parcheggio, la seconda vettura cerca di impostare la rotonda ma non ci riesce e finisce contro la segnaletica del P3, la terza, che segue a ruota, riesce ad evitarla per un soffio e prosegue verso Borgo Maggiore.

Sul posto è intervenuta la Polizia Civile che ha provveduto a identificare il giovane sammarinese a bordo dell'auto, per lui nessuna conseguenza se non risultare positivo all'alcotest. Sono scattate le sanzioni di legge, ma ora dovrà pagare anche gli interventi di ripristino della segnaletica, rimessa a posto in mattinata.