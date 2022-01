LUTTO Rtv: ci ha lasciato Myriam Simoncini Il cordoglio della Csdl e dell'Usgi

Rtv: ci ha lasciato Myriam Simoncini.

Una notizia arrivata alla San Marino Rtv e che non avremmo mai voluto dare: quella della morte di Myriam Simoncini. La nostra ex collega si è spenta dopo una malattia. Era nata il 24 ottobre 1952, e aveva iniziato a lavorare all'emittente di Stato alla fine degli anni 90. Prima nella redazione giornalistica, poi, negli ultimi anni, nel settore programmi. Voce critica e impegnata, la San Marino Rtv, addolorata, la ricorda per la sua professionalità, serietà e riservatezza.

Myriam ha fatto parte del Direttivo Confederale CSdL dal 2007 al 2010. È stata anche membro del Direttivo Federazione Industria. Nel 2010, a lei il compito di aprire i lavori del 17° Congresso generale del sindacato. Proprio da parte del sindacato una nota di cordoglio per la sua scomparsa. Il Segretario Generale Enzo Merlini ha inviato un telegramma ai familiari per esprimere il suo profondo dolore e cordoglio. "Il suo ricordo resterà in noi sempre vivo - scrive la CSdL - per le sue grandi qualità umane, morali e professionali, e per l'impegno che ha profuso anche nella sua militanza sindacale nella Confederazione Sammarinese del Lavoro, avendo fatto parte del suo massimo organismo dirigente."



L’Unione sammarinese giornalisti e fotoreporters (USGi) la ricorda con affetto e gratitudine. Presidente dell’Associazione per due mandati dal 2006 al 2009 e poi riconfermata fino al 2012, ha sempre contribuito con impegno e dedizione a portare avanti la tutela della libertà di stampa e del diritto all’informazione. "Si è spesa sempre con tenacia nel dibattito pubblico, che veniva avanti in quel periodo, sulle leggi sulla stampa e l’editoria, senza mai perdere di vista l’importanza, la responsabilità e la dignità della professione e del ruolo del giornalista".



