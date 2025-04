SAN MARINO Ruba materiale da collezione all’Atlante: individuato e denunciato un 45enne Colpo da 3.200 euro al centro commerciale: l’uomo, residente nel circondario, è stato identificato grazie al sistema di lettura targhe e ha confessato il furto.

Ha approfittato della confusione all’interno del centro commerciale Atlante per mettere a segno un furto con destrezza, portando via materiale da collezione per un valore di 3.200 euro. I fatti risalgono al 29 marzo scorso. Protagonista della vicenda un cittadino italiano, classe ’79, residente nel circondario, che aveva sottratto la merce a due cittadini sammarinesi, riuscendo ad allontanarsi senza lasciare tracce apparenti.

Dopo la denuncia, la Sezione Operativa della Guardia di Rocca ha avviato le indagini e ha individuato l’auto utilizzata dal presunto autore attraverso il sistema di lettura varchi. Il veicolo è stato intercettato il 18 aprile, al suo ingresso in Repubblica. Fermato dai militari, il 45enne è stato condotto presso la Sezione Operativa, dove ha ammesso il furto e restituito la refurtiva, che si trovava ancora nella sua abitazione. Per lui è scattata la denuncia a piede libero.

