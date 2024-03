GIUDIZIARIA Ruba scatolette per gatti, condannato sammarinese

Ruba il mangiare per i suoi gatti, condannato a due mesi e 15 giorni. Protagonista dell'insolito 'furto' un sammarinese di 64 anni, che dallo Smoll PiùMe di Dogana avrebbe sottratto scatolette di cibo per gatti, in più episodi tra le fine del 2022 e l'inizio del 2023, per un valore complessivo di un centinaio di euro. All'uomo, che doveva rispondere di furto continuato, non sono stati concessi i benefici di legge, poiché aveva precedenti specifici, sempre per furto di scatolette per animali.

