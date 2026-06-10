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Ruba una borsa da 200 euro in centro storico: denunciato ed espulso

Un cittadino slovacco di 51 anni individuato dalla Guardia di Rocca grazie alle telecamere. Per lui anche il divieto di rientro nel territorio sammarinese.

10 giu 2026
Ruba una borsa da 200 euro in centro storico: denunciato ed espulso

Furto con destrezza nel centro storico di San Marino e rapido intervento della Guardia di Rocca. Nel pomeriggio di ieri, dopo la segnalazione giunta alla Centrale Operativa Interforze, i militari hanno analizzato le immagini della videosorveglianza riuscendo a individuare il presunto autore del furto.

Si tratta di un cittadino slovacco di 51 anni, rintracciato poco dopo in Piazza della Libertà ancora in possesso della refurtiva: una borsa in pelle realizzata a mano del valore di circa 200 euro.

L'uomo, di passaggio sul Titano, è stato denunciato per furto con destrezza ed espulso dal territorio sammarinese con divieto di rientro. Secondo quanto si apprende, il 51enne risulta inoltre avere precedenti in Italia per furto e adescamento di minori.




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