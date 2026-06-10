Ruba una borsa da 200 euro in centro storico: denunciato ed espulso

Furto con destrezza nel centro storico di San Marino e rapido intervento della Guardia di Rocca. Nel pomeriggio di ieri, dopo la segnalazione giunta alla Centrale Operativa Interforze, i militari hanno analizzato le immagini della videosorveglianza riuscendo a individuare il presunto autore del furto.
Si tratta di un cittadino slovacco di 51 anni, rintracciato poco dopo in Piazza della Libertà ancora in possesso della refurtiva: una borsa in pelle realizzata a mano del valore di circa 200 euro.
L'uomo, di passaggio sul Titano, è stato denunciato per furto con destrezza ed espulso dal territorio sammarinese con divieto di rientro. Secondo quanto si apprende, il 51enne risulta inoltre avere precedenti in Italia per furto e adescamento di minori.