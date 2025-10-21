Rubano occhiali di marca per 1.600 euro, arrestati 3 ventenni

È di tre persone arrestate e 1.600 euro di merce recuperata l'esito dell'operazione della Guardia di Rocca effettuata domenica 19 ottobre. La segnalazione di un furto è partita intorno alle 12:45 dal San Marino Outlet Experience di Rovereta. Secondo quanto riporta la Guardia di Rocca, il personale della Sezione Operativa di Dogana è intervenuto con prontezza sul posto. All’arrivo degli agenti, uno dei tre sospettati era già stato bloccato dal servizio di sicurezza interna del centro commerciale.

Il secondo individuo è stato intercettato poco dopo da una pattuglia al confine di Rovereta, mentre cercava di allontanarsi a bordo del bus di linea San Marino–Rimini. Il terzo complice, invece, è stato individuato e fermato da una pattuglia del Corpo della Gendarmeria mentre tentava di nascondersi tra alcuni fabbricati nella zona. È stata recuperata anche la refurtiva, occhiali griffati per un valore complessivo di 1.600 euro.

Durante le operazioni di identificazione e la successiva ispezione del veicolo utilizzato dai tre, sono stati rinvenuti altri oggetti di sospetta provenienza tra cui smartwatch, dischi SSD e capi d’abbigliamento su cui sono ancora in corso accertamenti.

Diffuse dalle forze dell'ordine anche le iniziali e l'età dei fermati: C.A.D.F. (classe 2004), P.G.S. (classe 2002) e P.G.D. (classe 2000). Tutti e tre sono di nazionalità peruviana. Due di loro risultano avere precedenti per furto e stupefacenti con i quali hanno ottenuto un procedimento di espulsione e un obbligo di firma.

Tutti e tre sono stati condotti prima presso la Sezione Operativa di Dogana, poi trasferiti al Carcere dei Cappuccini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria sammarinese.







